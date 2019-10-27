Ночует в машине возле дома. Бред Питт безуспешно пытается вернуть Джоли

Сегодня, 00:00

Анджелина не готова прощать экс-супруга, побывавшего в руках главной соперницы Дженнифер Энистон.

По сообщению издания Star News стало известно, что после того, как голливудский красавчик Бред Питт был замечен спящим в машине возле дома Джоли он признался прессе: «Я оптимистично настроен на воссоединение с Анджи». Он прошел несколько курсов лечения от алкоголизма и сейчас пытается добиться расположения бывшей супруги, по пока безуспешно. Анджелина простила ему и вопрос воспитания детей, где Питт иногда проявлял жестокость, простила ему и зависимость от алкоголя… А вот простить двухнедельную связь с бывшей женой Дженнифер Энистон простить не смогла. Стоит отметить, что после развода Джоли и Питта, актер на время вернулся к своей первой супруге и попытался построить новые отношения. Но то ли обида Энистон, то ли любовь Питта к Джоли так и не дали результата для полного воссоединения.

Бред попросил прощения у Энистон за всю боль, которую ей причинил и ушел с вещами. Стоит напомнить, что, будучи женатым на Дженнифер - Бред Питт умудрился подарить ребенка Джоли. Беременная Анджелина долго не смогла скрывать беременность от прессы, а когда Энистон узнала правду она впала в истерику. Перестала есть и постоянно плакала. За 5 лет брака с Энистон они так и не смогли родить ребенка. У актрисы было два выкидыша, но за то за месяц интрижки с Джоли – Питт смог ее «обрюхатить». Тоже самое произошло и с обратной стороны, когда Джоли ушла от Питта.

Дженнифер приняла Питта, но ненадолго, а когда они в очередной раз расстались – Джоли заявила, что теперь Бреду дорога в ее дом закрыта навсегда. Анджелина не смогла простить «как бы измену» бывшего мужа с бывшей женой, ведь она и в жизни, и в карьере всегда была ее главной соперницей.

Сейчас Питт завязал с алкоголем, каждый день ночует возле дома Джоли, присылает ей цветы и подарки, оказывает внимание детям и стремится вновь заполучить внимание супруги. Простит ли Анджелина Питта – покажет время. Фанаты убеждены, самая красивая пара планеты просто обязаны быть вместе…