Денег нет или зачем муж погнал Савельеву на работу?

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Первые 5 часов работы после 10-месячного перерыва дались экс-фабрикантке нелегко.

В марте 2019 года Александра Савельева впервые стала мамой, подарив своему супругу Кириллу Сафонову сына Леона. Еще будучи беременной, певица покинула коллектив «Фабрика», участницей которого являлась с самого его основания (2002 г.).

Однако спустя 10 месяцев декретного отпуска Савельева неожиданно появилась на сцене. Но не как певица, а всего лишь в роли ведущей премии «Прорыв года».

После первого рабочего дня, который длился 5 часов, певица поделилась своим разочарованием с подписчиками. Она рассказала, что не была готова столько стоять на каблуках: «как в первый раз, ноги офигели».

Но что заставило Савельеву вернуться к трудовым будням? Ведь она сейчас посвящает все время сыну и совсем не говорит о том, что планирует вернуться на сцену или в какие-либо другие проекты. Похоже, что в звездном семействе наступили финансовые трудности, и денег совсем нет.

Это неудивительно. Ведь работает лишь Сафонов, а содержать на эти средства приходится не только жену, но и сына. Да и актерская карьера сейчас далеко не на пике. В 2019 году Кирилл был замечен лишь на съемках одного сериала.

Видимо, такая ситуация стала напрягать Сафонова, доведя его до крайней меры – погнать жену-домоседку на работу.

Как упрек Александре в бездельничестве прозвучали недавно слова ее мужа. Кирилл публично поздравлял Кристину Орбакайте с присвоенной ей театральной премией и особенно выделил ее трудолюбие. В то время как Савельева за последнее время получила лишь статуэтку «Мама года».