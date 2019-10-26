Слетел с катушек? Очевидцы заметили Шепелева в клубе трансвеститов

Сегодня, 09:00

Ведущий «Первого канала» улетел на отдых в Италию, где не забыл посетить интересное заведение для лиц с нетрадиционной ориентацией.

Бывший супруг певицы Жанны Фриске, а ныне вдовец Дмитрий Шепелев не так давно расстался со своей девушкой дизайнером Екатериной Тулуповой. На фоне стресса Дмитрий сначала признался, что стал чаще пить. На любые вопросы про его странное состояние он стал оскорблять своих подписчиц, что характерно, именно пользователей Instagram женского рода. А уже сегодня инсайдеры сообщают, что в именитом клубе трансвеститов в Италии (отель Luxor) был замечен Дмитрий Шепелев, который снимал на видео переодетых мужчин, пил виски и нежно общался с мужчинами у барной стойки.

Многие сразу заподозрили неладное, словно Дмитрий слетел с катушек. Он перестал интересоваться женским полом, много пить и практически не рассказывает о своем сыне. Складывается впечатление, что Шепелев от безысходности подался туда, где его всегда поймут, где легко и уютно. Как говорится, вновь попал в свою стезю.

По словам очевидцев, в клубе Дмитрий вел себя весьма закрыто: он скрывался от камер телефонов, не давал себя сфотографировать, выглядел изрядно пьяным и каким-то растерянным. Слухи о том, что Дмитрий Шепелев предпочитает общение с мужским полом, нежели с женским среди коллег ходили давно. Якобы именно по этой причине Эрнст принял его на свой канал, где и так много не натуралов. По слухам, Жанна Фриске забеременела от Шепелева именно посредством ЭКО.

Певица очень хотела ребенка, а ей попался симпатичный молодой человек (пускай даже гей), который очень хотел стать популярным за счет кого-то.

По большому счету, у Дмитрия Шепелева получилось добиться успеха в карьере на «Первом канале». Теперь его фамилию знает все население страны. Трагический уход Жанны не подломил Дмитрия, а сделал более хищным и проворным…что весьма странно для любящего мужчины…