Эффектная питерская модель…Какой подставы не ожидала Рудковская от неверного Плющенко на годовщину свадьбы?

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Коллеги Яны жалеют и сочувствуют ей, «каждая собака» шоу-бизнеса знает, что фигурист давно живет на две семьи.

Накануне, продюсер Димы Билана Яна Рудковская и известный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своих соцсетях нежно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы: «10 лет счастливого брака». Буквально еще два года назад звездная пара обвенчалась в церкви и вроде бы ничего не предвещало беды. Но, как оказалось, их брак дал трещину за несколько месяцев до венчания в церкви. Яна Рудковская узнала об изменах мужа со звездной моделью (имя не раскрывается), но попыталась закрепить брак священным союзом в божьем храме. Это не помогло… А в их праздник Плющенко просто уехал отдыхать со своей новой пассией. Рудковской пришлось выставлять старые фотографии пары в свой Instagram в день 10-летия брака. Так вот какой подставы не ожидала Рудковская от неверного Плющенко на годовщину свадьбы.

По сообщению инсайдера группы по разоблачению звезд стало известно, что вся ближняя тусовка Яны давно знает об двойной жизни Евгения. Два года назад он нашел себе очень эффектную и худую питерскую модель, которая, к слову, живет рядом с родителями Плющенко. Евгений обеспечивает и ее, и семью Яны. Сам Евгений не скрывает на местных светских вечеринках и приводит ее на общую тусовку. Его не смущает не присутствие супруги, не другие коллеги по сцене. Большинство общих друзей жалеет Яну, но многие не понимают: зачем Рудковская делает хорошую мину при плохой игре? В своих соцсетях Рудковская также играет на камеру «любовную любовь» с Плющенко.

Продюсер Билана рассказывает своим подписчикам об идиллии в семье также хорошо, как убеждала фанатов «евроносца», что Дима Билан вовсе не наркоман и не гей, пока тот не «спалился» сам. Можно смело сказать, что у Рудковской хорошо получалась роль счастливой жены миллионера-спортсмена: с утренними завтраками от мужа, бесконечными букетами цветов и дорогими подарками от брендовых производителей. Но, по-видимому, всему когда-то приходит конец.

И для ее жизни он стал потихоньку наступать…По мнению многих пользователей, самое унизительное для женщины терпеть измены своего мужа ради материального достатка и статуса в обществе…