Зависть дружбе помеха: Бородина «изгнала» Варвину из «Прачки»

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Об этом говорит отсутствие подруги на совместных тусовках.

Если раньше Варвина была подружкой под номером 1, то сейчас все иначе. Вчера, сообщество подружек, как обычно собрались отметить пятницу и развеяться под бокальчик спиртного. Как отдыхают «верные» приятельницы Бородиной знают уже наверное все. Главным козырем их тусовки является обсуждение свеженьких новостей и сплетен. А так как большая часть девушек - это бывшие участницы проекта «Дом-2», то учить их горячим размышлениям вслух не стоит, они и так умеют. Например, Ольга Орлова в своем микроблоге под их совместной фотографией подписала: «Обсудили фффффсе».

Но уже не первый раз подряд рядом с ними не оказалось Натальи Варвиной, что показалось весьма странным. Неужели и эта девушка стала «камнем» преткновения для Бородиной? Дело в том, что Ксения не любит, и не терпит тех людей в своем окружении, которые стали успешнее, чем она.

Скорее всего, первой причиной стали проблемы в семье телеведущей. Не раз Омаров строил жену в социальных сетях, плюс ко всему, поговаривают о том, что и финансовое состояние семьи лежит на плечах Бородиной. А у Варвиной, в отличии от ее подружки, в этом плане полный успех. Несмотря на то, что Наташа не рвется в первые ряды шоу-бизнеса, у нее есть все для счастья, чего, видимо, не хватает Ксении. Исходя из этого можно сделать вывод, что зависть дружбе помеха, да еще и какая большая. Ничего не остается, кроме того как думать, что Бородина «изгнала» Варвину из «Прачки».

Стоит отметить, существует мнение, что по такому же принципу Ксения не желает общаться с успешной Бузовой и разругалась с Оксаной Пушкиной.