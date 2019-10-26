Через постель Крида на сцену? Участница «Дома-2» заявила о связи с Егором

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Анастасия Коткова (также известная как Эрика Рэй) записала свою первую песню. Второй станет дуэт с «холостяком»?

Героиней рубрики «Вопрос? Ответ!» на «Доме-2» стала 19-летняя Анастасия Коткова. Несмотря на то, что девушка не так давно покинула телепроект, она продолжает появляться в эфирах.

Сейчас же ей была предоставлена возможность откровенно ответить на вопросы телезрителей. В ходе разговора Анастасия призналась, что всю жизнь мечтала записать свою песню. И наконец-то, ей такая возможность предоставилась. Коткова даже воспроизвела фрагмент своего дебютного трека.

Пользуясь случаем, участница «Дома-2» не забыла заявить и о своей связи с Егором Кридом. По словам Анастасии, год назад она тесно общалась с певцом. А сошлись они на фоне благотворительной деятельности. Упускать же сейчас такое выгодное знакомство начинающей певице было бы глупо.

Похоже, что на сцену Коткова намерена пробиться весьма незаурядным способом – через постель Крида. Ведь девушка не скрывает, что к близости между мужчиной и женщиной относится спокойно и ничего предосудительного в этом не видит. Тему любовной связи с певцом она предпочла не поднимать. Видимо, до поры до времени.

Но в том, что «одноразовая» любовь для девушки норма можно убедиться на примере недавнего скандала с ее участием на «Доме-2». Как оказалось, Захар Саленко изменил своей возлюбленной Яне Шафеевой именно с Котковой. При этом девушка знала, что молодой человек находится в отношениях, но ее это не смутило.