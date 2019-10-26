Шалость не удалась… «Обнищавшая» Малышева неумело повторила схему Алибасова с «Кротом»

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На это указывает однотипность ситуаций. Звезды перестали гнушаться черным пиаром на трагедиях со здоровьем.

Ночью 23 октября 58-летняя ведущая программы «Жить здорово!» – Елена Малышева, пережила гипертонический кризис. О своем состоянии теледоктор рассказывала в режиме реального времени в своем микроблоге.

Однако у многих появились подозрения, что вся ситуация напоминает очередную пиар-схему. По данным журналистского расследования, которое обнародовано на портале «Секрет Фирмы», бизнес-империя Малышевой на грани краха. В 2018 году единственный медцентр Елены Васильевны еле смог выйти на минимальную чистую прибыль.

Партнерские клиники Малышевой, открытые в разных городах России, закрываются одна за другой из-за убытков.

К тому же, в Сети распространилась информация, согласно которой ведущая программы «Жить здорово!» является любителем скоротать время за азартными играми. К слову, большой по одной из версий проигрыш и спровоцировал гипертонический кризис.

Похоже, что в этой ситуации «обнищавшая» Малышева вспомнила про схему Алибасова с «Кротом» и решила воспользоваться ей, но повторила все это неумело. Шалость, как говорится, не удалась.

Ведь если проанализировать ситуацию последних месяцев все больше звезд стали привлекать к себе внимание за счет проблем со здоровьем, которые ставят жизнь селебрити под угрозу. Самыми громкими историями так стали – отравление Бари Алибасова и таинственное заболевание Анастасии Заворотнюк.

Но у Малышевой не получилось повторить хайп. История ее мало кого заинтересовала, да и скандальных шоу, посвященных ей не намечается. Видимо, придется искать другие пути решения финансовых неурядиц.