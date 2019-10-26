Изуродовала до неузнаваемости. Зубной «санфаянс» и пластика Юлии Ефременковой ужаснули фанатов «Дома-2»

Сегодня, 03:00

Ведущая по бартеру за рекламу решила сделать себе новые красивые зубы, но желаемый результат был омрачен разочарованием поклонников телепроекта.

Новоиспеченная ведущая скандального телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова перестала отличаться от девушек с резиновой внешностью. Та индивидуальная Юлия исчезла с экранов телевизора, когда ее взяли на должность соведущей проекта. Сначала девушка решила исправить тонкие губы, сделала их пухлее, затем ей не понравился свой нос, ну а сейчас Юлия решила порадовать себя голливудской улыбкой, которая в итоге изуродовала ее до неузнаваемости.

Зубной «санфаянс» Юлии Ефременковой ужаснул фанатов «Дома-2». Зрители стали писать, что теперь Юлия мало чем отличается от всех «домовских» надувных кукол. Из-за больших губ у девушки появилась асимметрия на лице, зубы были подобраны неправильно и не по размеру. По факту ведущая даже не может сомкнуть челюсти.

Из-за этого девушке стало сложно произносить некоторые слова, Юля стала шепелявить и проглатывать окончания слов. Выражение лица напоминает оскал. Кроме того, отмечается перекос надбровных дуг и асимметрия. Похоже, что девушка сделала блефаропластику (подрезала верхнее веко), но весьма неудачную.

Отметим, что Ефременкова стала трансформировать себя в отношениях с Сергеем Кучеровым. После нескольких измен парня Юля по какой-то причине решила, что должна выглядеть так, как выглядели ее соперницы. Она нарастила волосы, накачала губы, вставила импланты в грудь и попу, исправила нос, а сейчас занялась ртом. Фанаты ведущей убеждены, что в первую очередь Юлии нужно полюбить себя и не стараться быть «под копирку».

Именно тогда девушка заработает авторитет в коллективе коллег и среди участников. Ну, а пока над ее внешностью смеется сама Ксения Бородина, зная, что «ответки» ждать не приходится.