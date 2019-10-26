Замуж по бартеру: Бузова продала бизнес, чтобы погасить долг Манукяна?

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По всей видимости, певица решила начать жизнь с чистого листа: без долгов, в новой квартире и с любимым Давой.

На протяжении нескольких месяцев в сети, то и дело обсуждают роман Ольги Бузовой с блогером Давой. Парень снялся в клипе певицы, после чего, так и не ушёл из её жизни. Хотя, Бузова и Манукян утверждают, что просто друзья. Однако на сегодняшний день, в сети достаточно фото и видео-доказательств, совсем не дружеских отношений. Поцелуи в губы и жаркие объятия говорят о том, что между певицей и блогером нешуточная страсть. Их роман развивается настолько стремительно, что недавно Ольга Бузова «засветила» кольцо с бриллиантом и на какое-то время пропала с соцсетей. По всей видимости, поклонники могут поздравить звезду с помолвкой. Но на этом, изменения в жизни певицы не закончились. Удивительное совпадение, но предложение руки и сердца совпало с закрытием всех ресторанов Ольги Бузовой. Жители Москвы наблюдали скромную табличку: «ресторан закрыт по техническим причинам». Сопоставив последние факты из жизни певицы, невольно напрашивается вопрос: неужели Бузова продала бизнес, чтобы погасить долг Манукяна? По данным СМИ, за Давид Манукяном числиться долг около 580 тыс. рублей. Как известно, Давид пытался заняться бизнесом, но его попытки - оказались тщетными. По воле судьбы, рядом оказалась добрая Оля, которая заботится о ближних и помогает им в трудную минуту.

Так, например, певица купила квартиры: своему пиар-директору, папе, а также исполнила желания многочисленных подписчиков в сети. Стоит ли сомневаться в том, что Ольга не поможет любимому «другу» погасить долг в 580 тыс. рублей? Всё складывается удачно: Оля гасит долг, а Манукян в ответ на благодарность делает ей предложение. Так сказать, замуж по бартеру. Только, чем обернётся такое замужество – неизвестно.