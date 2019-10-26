Иосиф Пригожин отнесся неуважительно! Продюсер заявился на юбилей Crocus , как на пробежку

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Муж Валерии «забил» на правила этикета и удивил всех странным одеянием.

Несколько часов назад состоялся юбилей зала – Crocus City Hall. Множество звезд приехали на празднование 10-летия одного из любимых концертных залов. Но из всех селебрити выделилась пара Иосифа Пригожина и Валерии. Певица выглядела стильно в лаковых ботфортах, красном пиджаке и собранным волосом. А вот продюсер артистки заявился на юбилей Crocus, как на пробежку. Иосиф пришел в черном костюме и черных спортивных кроссовках. Пара смотрелась несуразно и выглядели, как будто собирались на праздник в разных местах, а потом встретились перед входом и обалдели, что совсем не смотрятся вместе.

Стоит обратить внимание и на то, что Иосиф за последние несколько месяцев очень набрал в весе. Муж Валерии рекламировал специальное питание, указывая на то, что он сам его употребляет, но пузико Пригожина говорит об обратном. Валерия наоборот выглядит болезненно худой, у подписчиков певицы сложилось впечатление, что Иосиф ест за двоих.

Иосиф отнесся неуважительно по отношению к Crocus City Hall, ведь это концертный зал и спортивный костюм тут совсем неуместен. Вероятно, Пригожин зазвездился и решил «забить» на правила этикета.

«Пригожин пузо в рубашку уже не влезает? Приходится тянущийся костюм покупать… Вот тебе и специальное питание, спасибо за рекламу с таким результатом, как у вас не хочется остаться.», - высмеяли Иосифа в сети.