Закат карьеры или временные трудности? Сергей Жигунов не зарабатывает в кино

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«Гардемарин» Сергей Жигунов ведет себя не по-гардемарински. Манипуляции с «легкими» деньгами подорвали к нему кредит доверия коллег и давят на творческий потенциал. Теперь карьера артиста под вопросом.

Денежные проблемы начались у Жигунова давно. Еще в 90-х начинающий продюсер не получал финансирования и имел около шестнадцати кредитов по завышенной ставке. Пять месяцев даже снимал кино без заказчика, т.к. никто не хотел с ним сотрудничать. В первый раз Жигунов крупно просчитался, когда пообещал предприятию Федерального агентства по рыболовству сериал «Пираньи» о борьбе с браконьерами. Артист взял в банке кредит на 39 млн. руб., возвращать который пришлось поручителю – госконторе. Потом Жигунов «кинул» Волгоградский банк, вместо возврата долга в 38 млн. рублей объявив себя банкротом. Тогда банк подал иск в суд и осенью 2019 года у артиста отобрали квартиру. Всего у Жигунова их три. Еще одну квартиру Жигунов успел переписать на супругу, а последнюю банк забрать не смог, т.к. жилье единственное. При этом, на автомобили Жигунова — «Пежо» и «Рейндж Ровер» был наложен судебный запрет на регистрационные действия, чтобы не переоформил. Так, долговая петля на шее артиста затянулась, сделав его заложником собственных амбиций.

Банковские кредиты в итоге подорвали к Жигунову кредит доверия коллег. Он часто не выплачивал гонорары, потому его считали нечистым на руку и даже обвиняли в мошенничестве. Владимир Балкашинов, режиссер сериала «Горюнов» уволился после нескольких месяцев работы. А с актерами сериала «Динозавр» компания Жигунова обставила все так, что на руках не было копий трудовых договоров. Не расплатился Жигунов и с компанией «Синелекс», которая отвечала за монтаж и сведение звука в сериале «Куба».

Такое «кидалово» на деньги не сразу укладывается в голове с образом доброго Шаталина из сериала «Моя прекрасная няня». Однако, коллеги по цеху неоднократно высказывались о непостоянстве характера Жигунова. На съемках того же сериала артист закрутил роман с «няней» Заворотнюк и бросил жену. Отношения пары не сложились и через два года Жигунов убедил бывшую принять его обратно.

Сказать, что творчество Сергея Жигунова никому не нужно будет неправильным. Артист неоднократно показывал мастерство внутри страны и на международной киноарене. У него три государственные и с десяток общественных наград. Наибольшую узнаваемость Жигунову принесли актерская роль в «Гардемаринах», режиссура «Трех мушкетеров» и образ Максима Викторовича Шаталина в «Прекрасной няне». При этом, спрос на творчество Жигунова действительно падает, как показывает анализ «Кинопоиска».

Возможно, что Сергей Жигунов напрасно занялся режиссурой и продюсированием. Уже в средней школе он был отчислен за плохое поведение, а позже и за «профнепригодность» в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина. На посту руководителя кинопроцессом Жигунову попросту могло не хватить самодисциплины. Финансовые же проблемы возникли от неумения вести бюджет. С другой стороны, карьерные трудности могли быть связаны с особенностями российского кинорынка, в котором понятиям «монополия» и «выгода» всегда придавалось особое значение. Так, или иначе, Жигунов подорвал свой авторитет в кино. А громкие денежные скандалы с регулярными невыплатами гонораров отпечатались в карьере навсегда. Вероятно, актеры попросту откажутся идти к такому продюсеру, а он сам не получит актерскую роль в чужих проектах.