Басков повез любовника в отпуск? Николай случайно засветил мужчину на видео

Сегодня, 19:00

Пользователи вычислили парня Баскова.

Николай Басков устроил себе отпуск, в крупнейшем городе США – Нью-Йорке. Николай был уличен в нетрадиционной ориентации. В «Экспресс газете» писали, что продюсера певца – Рашид Дайрабаев признавался, что ему надоело скрывать, что Басков гомосексуалист. Николай добавил видео в stories, как артист поехал в отпуск не один, а в компании своего парня. По приезду в Нью-Йорк, Николай практически сразу отправился шопиться. Баскова встретили радушно в сети магазинов по продаже модной одежды – Барнис. Николай снимал видео в магазине. иИзвестному артисту утроили финальный прием по случаю его приезда. Пока Басков рассказывал все это на камеру, певец случайно засветил мужчину на видео.

А после начал его прикрывать спиной, дабы никто не «спалил» его парня. Подписчики заметили, что мужчина не интересовался одеждой, он просто сидел и ждал, пока Николай примерит наряды. Инсайдеры решили поискать мужчину с видео, и нашли в подписчиках Николая некого парня.

Басков ему лайкает фотографии, а мужчина в ответ оставляет комментарии Коле. Неужели, Басков повез любовника в отпуск? Коля выгуливает любимого в Центральном парке Нью-Йорка, можно сказать, что это очень романтично. Пользователи сделали вывод, что вместо того, чтобы покупать одежду себе и своему бойфренду, лучше бы Николай помог родному сыну финансово.