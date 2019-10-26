Брошена, унижена и судьбой обижена: Любовник Седоковой хочет вернуться к жене?

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Певица повсюду таскает баскетболиста Яниса Тимма, который давно потерял к ней интерес.

Несколько месяцев назад в сети разгорелся громкий скандал связанный с Анной Седоковой. Некая девушка по имени Сана обвинила певицу в том, что она разбила её семью: увела мужа, оставив её на руках с маленьким ребёнком. Позже, Анна Седокова подтвердила роман, однако заверила, что Янис ушёл от супруги ещё до начала отношений с ней. Когда эмоции ушли, супруга Яниса искренне пожелала ему счастья и поблагодарила за всё, что между ними было, а также добавила, что сын по нему очень скучает. Возможно, в тот самый момент, у Яниса всё перевернулось внутри, и он понял, что совершил роковую ошибку. Стоит отметить, что сейчас певица повсюду таскает баскетболиста, который, судя по выражению лица - давно потерял к ней интерес. По всей видимости, любовник Седоковой разочаровался и хочет вернуться к жене. Только Анна так просто не отпускает, она не хочет быть брошенной и униженной. В личной жизни и так не везёт - трое детей и не одного мужа.

По истине, она обижена судьбой. И вот, когда счастье оказалось в руках, она не готова вновь его отпустить. Только Седокова забыла главное правило: «На чужом несчастье, счастья не построишь». Остаётся ждать, когда произойдёт возвращение Яниса в семью.