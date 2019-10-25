Сыграть гея с Козловским? Александр Петров шокировал поклонников откровенным интервью

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Версия о нетрадиционной ориентации актёра нашла своё подтверждение.

На днях поклонницы Александра Петрова «пищали» от счастья. Ведь Ксении Собчак удалось взять у него интервью. Молодой, обаятельный актёр ещё больше влюблял в себя искренностью и добротой. Но в какой-то момент Петров шокировал поклонников своим откровением. На провокационный вопрос ведущей: «Снялся бы ты в кино в роли гея?» актёр не раздумывая, ответил: «Да». Такие вопросы Собчак задавала не зря. Потому, как на протяжении нескольких лет в сети ходят слухи о нетрадиционной ориентации актёра. Личная жизнь Петрова это тайна покрытая мраком.

Более того, Собчак дала понять, что перед съёмкой шоу актёр запретил ей спрашивать о личной жизни. Это стало понятно из вопроса ведущей: «Какие девушки тебе нравятся? Это не вопрос про личную жизнь, а вообще». Стоит отметить, что тут Петров испытал настоящие трудности, он так и не смог объяснить, какой должна быть его избранница. Актёр отделался фразой: «Она должна оставаться женщиной». Это действительно странно. Если тебе нечего скрывать ты можешь коротко ответить: «Да, у меня есть любимая девушка. У нас всё хорошо» или же «Я пока не нашёл свою вторую половинку». Но Петров запретил любые разговоры о личной жизни. Чуть позже, последовал второй провокационный вопрос: «С кем бы ты снялся в кино?». И на этот раз, Петров совершено не вспомнил про представительниц прекрасного пола. «С Даней Козловским», - уверенно ответил актёр.

Его можно понять, Данила Козловский действительно лучших из лучших, обаятельный парень со смазливым лицом. Выходит, Петров хочет сыграть гея с Козловским? Наверняка, он думал об этом и не раз, потому, как его ответ показался достаточно уверенным. В связи с этим можно предположить, что Петров симпатизирует Даниле. А какие именно чувства испытывает Саша к Козловскому пока остаётся под большим вопросом.