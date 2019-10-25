Стрессовала до потных ладошек! Асмус на «Вечернем Урганте» проговорилась о сложностях с Харламовым

Сегодня, 06:00

Кристина очень нервничала и искала поддержку в лице коллеги.

Кристину Асмус и Ивана Янковского пригласили на «Вечерний Ургант». Обоих пригласили для интревью, поскольку они совместно снимались в фильме «Текст». Актеры сыграли в картине любящую пару с довольно откровенными сценами. Помимо фильма, Кристина и Иван вместе играют в спектакле «Утиная охота» мужа и жену. Сначала Иван спросил, как проходили съемки спектакля. И плавно перешел к тому, как Харламов относится к нескромным картинам. После упоминания Гарика, с лица актрисы пропала улыбка, она не смогла или не успела скрыть неловкость. Асмус начала опускать глаза, поправлять одежду, несмотря на макияж, было примечательно покраснение лица у артистки. Зрители заметили, что Кристина стрессовала до потных ладошек, потом начала вытирать руки о костюм. Иван продолжал тему про супруга Асмус, а она искала поддержку в лице Янковского.

Ведущий спросил у Кристины: «Гарику нравится, когда он приходит в театр, а жена играет жену другого человека?».

Кристина вместо ответа медленно начала поворачиваться на Янковского.

И актер выпалил: «Он фанат этого! Он только бы это и смотрел по моему…».

В зале все захихикали, но Янковский продолжил высмеивать Гарика и говорить, что он это понял по глазам юмориста после спектакля. Кристина обмолвилась в интервью, что Гарик ушел с премьеры спектакля буквально во время очередной сцены, видимо, ему не нравится, что его жену целует и обнимает чужой мужчина.

Скорее всего, наедине Харламов высказал актрисе все, что думает об этом представлении. Поскольку Кристина не захотела даже вспоминать этот вечер. Похоже, Кристина не ожидала, что будут такие каверзные вопросы вот и проговорилась о сложностях в личной жизни. Гарик не одобряет откровенные сцены, настолько откровенных сцен в российском кино еще не было. Видимо, на этой почве Кристина и Гарик часто ссорятся.