«Голубой вагон» Александра Олешко или была ли любовная связь между замужней Нонной Гришаевой и актером?

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Актерам приписывали многолетний роман после нескольких совместных проектов, но как оказалось, что все это грамотный пиар-ход ради карьеры Олешко в кино.

Всеми любимый актер и телеведущий Александр Олешко полюбился зрителю за теплоту, большой талант и справедливую оценку действительности. Несколько лет назад в прессе писали о любовной связи между Олешко и его коллегой актрисой Нонной Гришаевой. Артисты вместе снялись в кинолентах «Мужчина с гарантией», «Тот еще Карлосон», сериал «Папины дочки» и вместе играли в театре.

Поговаривали, что на фоне романа у Нонны с Олешко появились слухи о разводе Гришаевой со вторым мужем. Но актриса тогда опровергла данную информацию. А совсем недавно появилась версия, что Олешко очень умело скрывает свою принадлежность к нетрадиционной ориентации из-за боязни потерять роли в топовых фильмах страны, ведь не каждый режиссер толерантен. По слухам, Александр несколько лет прикрывался романом с Нонной (якобы пара оставалась после съемок, флиртовали прямо на сцене и дарили друг другу приятные мелочи).

Затем, когда в семье актрисы случился скандал, Олешко неожиданно дал интервью Лере Кудрявцевой. В шоу «Секрет на миллион» он рассказал, что уже давно и безоговорочно влюблен в художницу. Но девушка оказалась очень мифической: ни имени, ни ее фотографии и даже намека на ее пребывание рядом с Александром так никто и не увидел. В свои 43 года у Александра нет детей. Он признается, что пока не готов заводить семью, но в будущем мечтает о сыне и дочери. Появился и предполагаемый возлюбленный Олешко. Им называют никого иного, как еще одного ведущего «Первого канала» Дмитрия Шепелева.

Мужчины давно тесно дружат семьями, знают родителей, а Олешко хорошо общается с сыном Жанны. Якобы коллеги стали тесно общаться после съемок шоу «Минута славы», где выступили в роли ведущих.

Поговаривают, что генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст не случайно подбирает на роль телеведущих - мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией: Максим Галкин, Дмитрий Шепелев, Андрей Малахов, Дмитрий Борисов, Александр Олешко, Александр Васильев, Максим Аверин. Самому Эрнсту приписывают роман с мужчинами российского шоу-бизнеса. Очевидно, гендиректор выбирает их по принципу «гармония и спокойствие в коллективе» и «наименьшая конкуренция». Как говорится, рыбак рыбака видит издалека? Так вот почему «Первый канал» называют «голубым вагоном».

Похоже, на самом деле замужняя Нонна Гришаева никогда не уходила от супруга к Олешко, а просто талантливо сыграла роль любовницы по просьбе лучшего друга.