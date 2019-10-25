Подстава от ТНТ: Батрутдинов рассказал, что в шоу «Холостяк» участвовал транссексуал

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Юморист дал понять, что обаятельная участница пришла к Егору Криду.

Весной 2020 года стартует очередной выпуск реалити-шоу «Холостяк», но наверняка после откровений Тимура Батрутдинова новый герой откажется от съёмок. Дело в том, что в шоу «Бар в большом городе» Тимур сделал шокирующие заявление. Батрутдинов рассказал, что в шоу «Холостяк» участвовал транссексуал. Тимур общался « с красивой девушкой, которая раньше была мужчиной». Позже, она рассказала, что участвовала в шоу «Холостяк», чем сильно удивила юмориста. Когда Тимур проверил информацию, оказалось, что это правда. Батрутдинов не был знаком с этой девушкой, а это означает, что есть большая вероятность того, что красотка прихода к Егору Криду. Вот это настоящая подстава от ТНТ. Батрутдинов сразу признался, что интима между ним и этой очаровашкой не было. А вот какие сложились отношения у этой девушки и Крида – неизвестно.

Батрутдинов, как настоящий мужчина не рассказал, кто эта загадочная особа, но отметил, что ему было приятно с ней общаться. Вероятно, юмориста ждёт серьёзный разговор с продюсерами «Холостяка», ведь после откровенного признания, съемки нового сезона могут оказаться под угрозой.