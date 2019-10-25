Ушла в отрыв. Непристойный тверк от Нюши может лишить ее мужа-олигарха

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Певица устала жить в режиме «декрет» и решила потусить в ночном клубе с друзьями мужского пола, но похоже малость перебрала.

Российская певица Нюша Шурочкина в браке с бизнесменом Игорем Сивовым уже 2 года. В ноябре прошлого года певица родила дочь, имя девочки до сих пор неизвестно прессе. Молодая красавица Аня увела Игоря из семьи, где было двое маленьких детей. В то время девушка только рассталась с рэпером Егором Кридом, который по-прежнему безответно влюблен в певицу.

По словам отца Нюши, Егор не возлагал надежд и не смог бы дать Нюше то, что хочет девушка из звездной семьи, другими словами, парень был «нищебродом» в то время. По этому поводу Крид написал песню, в которой рассказал о своих чувствах к Нюше и ее предательстве. Сейчас же девушка только вышла из декретного отпуска на сцену и, казалось бы, счастлива.

Две недели назад Нюша уже была замечена в ночном клубе со своим директором и известным блогером, где весело проводила время, похоже, в состоянии опьянения. Но не прошло и месяца, как в сети появилось очередное видео, где Нюша без своего супруга вновь посетила ночной клуб, где ушла в отрыв. Неизвестные друзья молодой мамы запечатлели на видео неприличный тверк в коротком мини. Фанаты были шокированы.

Певица была похожа на сильно подпившую девочку-подростка, которую отпустила мама на дискотеку на пару часов. Время на часах уже давно за полночь, муж отсутствует рядом с певицей, но зато рядом находится компания каких-то мужчин и подружек под градусом, которые и снимают компромат на Нюшу. Ранее пресса уже писала, что экс-супруга Игоря Сивова пыталась найти компрометирующую информацию на Нюшу, но довести до развода супругов не удалось бывшей жене бизнесмена.

Фанаты поговаривают, что непристойный тверк от Нюши может лишить ее мужа-олигарха. Якобы сама певица делает все для того, чтобы он ушел от нее из-за служебного романа между ней и директором. А «яжматери» в голос кричат, что Нюша слишком мало времени уделяет своей малышке. Девочка постоянно находится в окружении нянь и родственников, а вот самой Нюши там в последнее время пользователи не наблюдают.