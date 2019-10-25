Эфир сорван, участник «Давай поженимся!» в слезах... Ехидные ведущие довели жениха до койки психбольницы?

Сегодня, 03:00

Гузеева и Сябитова надавили на больные места парня.

На шоу «Давай поженимся!» разгорелись новые страсти. На передачу пришла молодая девушка в поисках жениха. Один из претендентов на сердце невесты был Максим. Молодой парень, несколько лет провел в интернате, на данный момент безработный. Телеведущие начали расспрашивать парня о его жизни, и как оказалось, молодой человек уже приходил на шоу. Только первый раз он приходил на «Давай поженимся!» с мамой, а теперь пришел с отцом. Парень год назад приходил в той же самой одежде, что в этот раз. Зрители заметили по семье, что они выглядят неблагополучно и копаться в их жизни — это абсурд. Поскольку в ней явно не все гладко, если парень из 22 лет 11 пробыл в интернате при здоровых родителях. Ведущие были шокированы таким воспитанием ребенка.

Героя можно увидеть на 13 минуте передачи.

Максиму было тяжело рассказывать свою печальную жизнь. После такого напряжения Лариса спросила у отца: «Эдуард, вы сдали сына в психушку?». Мужчина начал отпираться и делать вид, что не понимает о чем идет речь. Роза решила спросить у участника в лоб, был ли он в психиатрической поликлинике. Парень замолчал, глаза налились слезами, он отвел их в сторону. Максим вскочил и начал дергать за все ручки дверей, чтобы уйти…

Видимо, ехидные ведущие знали, что доведут парня до такого состояния, можно сказать, практически до койки психбольницы. Поэтому они подготовились и заперли все двери изнутри. Эфир был сорван, участник «Давай поженимся!» в слезах. А Лариса начала успокаивать Максима. Гузеева сильно обозлилась на горе-мать и начала повышать голос на нее. Несомненно, вина матери есть в том, что у парня сложилась такая несчастная жизнь. Но ведущие сами виноваты, что вынесли это всё на всеобщее обозрение и причинили очередную боль невинному мальчику.