«Мне не стыдно» - Королёва призналась, откуда берет деньги на «мужа-содержанца»

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Тарзан и его прихоти требуют невероятно больших трат Наташи – она разрывается между сценой и бизнесом.

Певица Наташа Королёва довольно редко гастролирует, а потому уже давно стало ясно, что выступает на сцене она уже не для заработка, а для души – много с таким гастрольным графиком не заработаешь. Тем не менее, ее супруг Сергей Глушко, он же Тарзан, как занимался стриптизом, так и занимается, а танцы нагишом тоже бешеных денег не приносят. Но на что же живет звездная семья? После последнего интервью Натальи это стало ясно, ведь Королёва призналась, откуда берет деньги на «мужа-содержанца».

В своем блоге артистка опубликовала промо-ролик беседы с журналисткой, уже из него ясны основные тезисы их разговора. Начинала свой бизнес Королёва в тяжелое время – в 2007 году, во время мирового экономического кризиса, когда все бросали свои предприятия, а Наташа напротив. Звезда обмолвилась, что абсолютно ничего не смыслила в частном предпринимательстве в самом начале, но тут же добавила: «Мне не стыдно, я очень горжусь собой, что я смогла это сделать с «нуля», вообще ничего в этом не понимая».

Сейчас Королёва владеет сетью салонов красоты, и пока ее бизнес не бедствует, как и она сама. Но, чисто по-человечески, жаль Наташу, ведь всю семью ей приходится тянуть на своих «хрупких» женских плечах, пока муж, здоровый и сильный мужчина, все ищет себя в творчестве и трясет телом перед женщинами. В идеале, бизнесом-то сам Глушко должен заниматься, обязан это сделать, как глава семьи и мужчина. Но что он выбрал на самом деле? Как заметно, ему намного приятнее отдыхать за деньги жены, чем самому приносить в дом прибыль.