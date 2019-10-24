Варнава «выживает» с Comedy Woman - Ангарская запустила собственное шоу

Вчера, 23:00

Екатерина может с позором выгнать Надежду из-за ее полноты.

Участница юмористического шоу на ТНТ Надежда Ангарская рискует быть изгнанной из Comedy Woman. Судя по последним событиям, о ее скором уходе может позаботиться коллега Екатерина Варнава, которая, похоже, уже нашла подготовила план по осуществлению своей цели.

Как стало известно, Ангарская запустила на YouTube собственное кулинарное шоу под названием «Не похудеешь, не поешь». Ее подруга Марина Кравец уже прорекламировала передачу на личной странице в Instagram, благодаря чему, можно не сомневаться, у той появилось намного больше зрителей. Тем не менее, так не поступила другая коллега Надежды Варнава.

Екатерина, по всей видимости, недолюбливает Ангарскую и даже пытается сделать так, чтобы та лишилась работы на телеэкране. Об этом можно судить по тому, что Надежда усиленно занимается в зале и много потеет в буквальном смысле слова, чтобы похудеть. На ее желанию сбросить лишние кг указывает и название ее нового шоу.

Варнава, по всей видимости, «выживает» оппонентку с Comedy Woman, аргументируя это тем, что та выглядит неприглядно для телевидения. Можно было бы подумать, что Ангарская держится на шоу именно благодаря нестандартной внешности, однако зачем бы тогда она пыталась похудеть - изменения могли бы повлечь за собой ее увольнение, если бы это на самом деле было так.

Надежда, по-видимому, находится в растерянности и не знает, останется ли в Comedy из-за «недоброжелательницы» Варнавы, а потому подготовила пути отступления, начав зарабатывать другим путем. Тем не менее, уходить с прежнего места работы она не хочет и, наверное, именно поэтому усиленно работает над собственным телом.