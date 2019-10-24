Нанял физиогномиста или как Фадеев подставил Темникову?

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Возможно, отчаянный продюсер не знает, как отмыться от позора перед женой и публикой.

После выхода статьи о «вранье» Елены Темниковой, появились предположения, что физиогномист, который разоблачил певицу, был нанят Фадеевым. Ведь Лену всегда воспринимали как светлого и искреннего человека, а ее заявление о желании пройти тест на детекторе только убеждает в том, что слова девушки — правда. В то же время, ни Фадеев, ни Серябкина даже не прокомментировали предложение певицы использовать полиграф, чтобы расставить все точки в конфликте.

Так как Фадеев мог подставить Темникову с помощью специалиста по чтению мимики?

Дело в том, что профессионал, нанятый для того, чтобы рассказать, насколько искренне давала интервью Серябкина, решил проанализировать разговор Ирины Шихман и Елены, что уже наводит на сомнения.

«Она сама придумала эту историю, сама расстроилась, и сама обиделась», — решил специалист. И это все физиогномист увидел в мимике Темниковой. Очевидно, что такое заключение не может быть объективным. При разборе «откровений» Елены, важно учитывать недостаток информации, ведь камера не всегда была направлена на лицо певицы, чтобы с точностью понять ее эмоции. Другое дело — голос девушки.

Известный факт — ложь создает горловой мышечный спазм. У Лены на протяжении всей передачи тембр голоса не повышался, также, отсутствовали покашливания или хрипота. Что свидетельствует о искренности и правдивости в ее словах.

И даже, если проследить за взглядом Темниковой, то можно увидеть, что, когда артистка рассказывает о чувствах в команде, любви Фадееева и Серябкиной, а, также, секретах, дедовщине и шантаже, она смотрит вверх влево, что свидетельствует о правдивости.

К слову, ученные Эдинбургского университета еще в 2012 году выяснили, что теория о том, что движение глаз может выдать ложь, является мифом.