Кончаловский простил Высоцкой измены и флирт с Ургантом ради сына

Вчера, 23:00

Пожилой режиссёр не оставляет попыток сохранить семью.

Пара Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой в последнее время переживает непростые времена, в чём немалая заслуга самой Юлии. Артистку обвиняли в изменах пожилому супругу с неким лётчиком гражданской авиации и «ловили» на флирте с Иваном Ургантом. Однако режиссёр, видимо, оказался готов простить жене даже такие выходки.

Так, Высоцкая порадовала поклонников новыми милыми снимками с Андреем в своём Instagram. На фото пожилой режиссёр нежно целует её в лоб, хотя хотя по его лицу и не скажешь, что он счастлив. Напротив, мужчина выглядит грустным. Зато Юлия довольно улыбается.

По всей видимости, в паре установилось шаткое перемирие, режиссёр принял жену обратно и решил простить ей не только заигрывания с ведущим Первого канала, но и лётчика-любовника. Решение сохранить «счастливую» семью, очевидно, далось мужчине не просто, но сделать это было необходимо ради их общего сына. Скандал с последующим разводом, наверняка, больно ударил бы по подростку и заставил бы его разочароваться в матери.

Петру, похоже, и так тяжело мириться с тем, в каком состоянии на протяжении нескольких лет находится его старшая сестра Мария, пострадавшая в автокатастрофе. Не исключено, что мальчик может отчасти возлагать вину за случившееся на отца, который был в тот злополучный день за рулём. Если же в довесок к этому он узнает об изменах матери, то может окончательно разочароваться в обоих родителях.