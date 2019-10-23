Медики срочно госпитализировали Елену Малышеву

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Телеведущей «Жить здорово!» стало плохо и её пришлось увезти на Скорой помощи.

В настоящий момент жизни Елены ничего не угрожает, но она до сих пор находится прод пристальным наблюдением врачей.

Несколько часов назад телеврача срочно госпитализировали в одну из московских клиник: медики диагностировали у Елены гипертонический криз — у нее сильно и резко поднялось давление и дошло до отметки 200 на 130.

Бригада Скорой немедленно сбила растущее давление и привела его в нормальное состояние.

Весь путь — от кареты Скорой до клиники Малышева записывала видео для Instagram. В записи она хвалила медиков, рассказывала об оборудовании в машине и удивлялась зеркальному потолку в лифте.

Малышева сама по образованию доктор и прекрасно понимает, что с сердцем нельзя шутить и доводить давление до критического уровня. Ведущая могла отказаться от госпитализации, но согласилась и, возможно, в ближайшую неделю не будет новых съёмок передачи «Жить здорово!» - Елене нужно проверить состояние своего сердца и подлечиться, поэтому, скорее всего, пока она будет находиться в больнице в ближайшие дни.