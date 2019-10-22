«Получила целый Камаз негатива!» - Бочкарева «купается» в славе из-за публичного унижения

Вчера, 20:00

Наталья откровенно рассказала о нападках хейтеров.

Бочкарева умело поддерживает шумиху вокруг собственной персоны и только подливает масла в огонь. Последняя публикация звезды «Счастливы вместе» выглядит, будто зов о помощи, но это только на первый взгляд. «Откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости? Я впервые решила не закрывать комментарии под последним постом и получила целый Камаз негатива!», - очевидно, Бочкарева «купается» в славе из-за публичного унижения, если проанализировать ее поведение.

Недавний инцидент с наркотиками получил продолжение: суд вынес Наталье подозрительно мягкий приговор – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на 1,8 года.

Это выглядит странно, поскольку актрису поймали с поличным, не давая ни малейшего повода для оправданий. В Сети видео с задержания Бочкаревой приобрело немалую популярность, но Наталья с каким-то фанатичным упорством продолжала отрицать даже само свидетельство этого ролика. Пост Бочкаревой, к тому же, выглядит крайне противоречиво. С одной стороны, актриса рассуждает о нежелании выносить сор из избы, а с другой – она ведь именно этим и занимается на протяжении последнего месяца.

Пресса довольно много писала о средстве пиара, ведь этот поступок трудно расценивать по-другому. Если это средство для поднятия популярности, то методы достижения выглядят несколько нелепо. Доказательство есть, на ролике со скандальной ситуации с задержанием отчетливо видно – Наталья Бочкарева ведет себя испуганно, вероятно, стресс все-таки завладел 39-летней женщиной.

Однако до сих непонятно – это на самом деле пиар, а может, наркотики действительно находились при ней? По неизвестной причине Наталья продолжает спекулировать на шумихе и давать туманные зацепки любопытным поклонникам. А по делу – ни слова.