Шепелев «ненавидел» умирающую Фриске из-за её измен с женщинами?

Сегодня, 02:20

«Любящий муж» посмертно унизил Жанну из-за болезненного внешнего вида.

Семья Дмитрия и Жанны была примером для подражания у многих поклонников. Только после трагичной смерти певицы, когда Шепелев представил фанатам книгу собственного авторства, где рассказывал как протекала жизнь Фриске в последние годы.

«Бурдюк с водой и жиром», - так Дмитрий назвал «любимую жену», когда та сильно потолстела из-за тяжёлого лечения и сильно отекла. Разве мог он так сказать о действительно дорогом человеке, потеря которого для него была немыслима?

За что Шепелев так «ненавидел» умирающую на его глазах Фриске? Он даже не провёл с ней последние минуты жизни, как сделала это её лучшая подруга Ольга Орлова и её отец.

Часто по сети ходили слухи, что Жанна изменяет Дмитрию, при чём это были не мужчины, а женщины. В одном из интервью, бывший супруг певицы признавался, что Фриске однажды даже пыталась соблазнить Алсу.

Естественно, Дмитрию такие новости не могли понравиться, ведь это давило на его собственную самооценку и эго, унижало его как мужчину. Учитывая нынешнее самолюбие Шепелева можно понять, что он был очень зол на Жанну, ведь об этом не говорили тольео ленивые: «Неужели ведущий настолько плох?»

Дмитрий мог выплеснуть обиду на Жанну из-за её измен с женщинами, недавая Платона её семье и близким, унижая её в собственной книге.