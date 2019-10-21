Когда фанаты поют лучше... Темникова осрамилась на собственном концерте

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Певица явно не ожидала такого уровня вокала от девочки из зала.

19 октября в столичном клубе Adrenaline Stadium прошел сольный концерт Елены Темниковой. Исполняла хиты певица, по традиции, живым голосом. Чтобы разнообразить стандартное выступление Елена пригласила на сцену девочку-фанатку и попросила ее назвать любимую песню из своего репертуара. Как позже стало известно, название композиции поклонница от волнения забыла, поэтому и решила ее напеть. Инициативу фанатки подхватили музыканты, из-за чего Темникова осрамилась на собственном концерте.

Дело в том, что девушка по-своему прочитала трек «Собери меня». Исполнила его ярче, мощнее и с вокальным надрывом, от чего композиция заиграла новыми красками. Ее харизматичное пение пришлось по вкусу зрителям в зале, тогда как Елена явно не ожидала услышать вокал такого уровня. Было видно, что певица немного опешила и засмущалась, а, возможно, и позавидовала.

Елену, в таком случае, хочется успокоить. Девушка из зала оказалась не просто рядовым зрителем, а начинающей певицей, в арсенале которой уже есть сольный трек.