Мужики важнее или почему Лолита «отказалась» от собственной дочери?

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Многие поклонники даже не знают о наличии ребёнка у Милявской.

Мало кто знает, что у Лолиты есть 20-летняя дочь Ева. Раньше певица редко, но публиковала совместные с дочерью снимки, рассказывала о ее жизни, но сейчас все изменилось. Складывается впечатление, что Милявская и вовсе «отказалась» от собственной дочери.

В прошлом году Лолита рассказала, что Ева поступила в Варшавский университет на факультет филологии. После этого дочери и след простыл – певица перестала делиться подробностями ее жизни и, кажется, с головой ушла в личную жизнь. Стоит отметить, что до того, как Ева поступила в университет, Лолита тоже не особо участвовала в ее воспитании. Но почему? Женщина была занята работой, мужчинами или собой, а дочь в это время жила с бабушкой. Похоже, мужики и карьера важнее для Милявской, чем чадо, ведь как только дочь уехала учиться, Лолита будто позабыла о ее существовании.

Кажется, певица ждала момента, когда сможет снять с себя ответственность и посвятить все время себе любимой. Возможно, это и правильно, ведь Лолите уже 55 лет и не кажется странным, что она хочет пожить для себя.