Пока дочь Шишковой встречает новую маму из роддома, Алёна развлекается в клубе

Вчера, 22:00

Модель сплавила Алису семье Тимати и ушла в отрыв.

Алёна Шишкова окончательно вычеркнула себя из семьи Тимати. Рождение маленького Юнусова освободило её от необходимости присматривать за дочкой Алисой, и вновь оставив девочку на попечение Симоны модель ушла в отрыв. Пока дочь Шишковой встречает новую маму из роддома, Алёна отлично развлекается в клубе со своей родительницей. Родственницы «кутят» уже не первый день – появление сына Тимати на свет Алёна с мамой «отметили» в шикарном банном комплексе, после чего продолжили свои развлечения в ночных заведениях с алкоголем и кальяном.

Видимо, Алёна до сих пор является нежеланным членом семьи - Шишковой приходится расплачиваться за разоблачение пола ребенка Решетовой. Нельзя также исключать, что бывшая Тимати намеренно проигнорировала выписку Насти и не присоединилась ко всей семье, ведь не может простить разлучницу и тот факт, что рэпер официально узаконил с ней отношения.

Судя по всему, модель не собирается забирать на воспитание подросшую дочку Алису и планирует оставить её на попечение Симоны и новой семьи бывшего. Девочка отлично подружилась с новорождённым братом и счастлива пополнению - знакомство с малышом прошло без эксцессов и по признанию бабушки, дети подружились.

Алиса смело держит Ратмира на руках и отлично общается с новой мамой, которая вполне доверяет девочке. Вместе с семьёй она присутствовала при выписке Насти и возвращении её домой - видимо, у девочки наконец появится полноценная семья с отцом и мачехой.