Слюни текут, глаза навыкат или как Саша Шпак «расплачивается» за свои операции?

Вчера, 23:00

Возможности снова лечь под нож, видимо, у интернет-фрика больше нет.

Александр Мещанский, взявший псевдоним Шпак, ранее часто появлялся в эфирах передач на федеральных каналах и был гостем Андрея Малахова. Шпак привлек к себе внимание за счет экспериментов над своей внешностью: клыки, импланты по всему телу, ботокс и прочее. Перенеся огромное количество операций в прошлом Саша вынужденно «расплачивается» за них в настоящем.

Судя по всему, врачи не только отказываются поддерживать эффект от предыдущих вмешательств, но и запрещают Шпаку осуществлять новые. Интернет-фрик удалил импланты из груди, заменил зубы и заметно похудел. Результатом отказа от поддержания эффектов от хирургического ножа стали очевидные изменения. В свежем видео Александра видно, как у него текут слюни, шоумен дважды вытирал их рукой. Кроме того, лицо приняло болезненный вид: обвисшие скулы, впалые щеки и глаза навыкат.

Поговаривали, что тело Шпака начало видоизменяться в результате употребления стероидов. Но эта версия не имеет никаких оснований, поскольку мышечная масса атрофировалась уже давно и была заменена имплантами. Последствием их удаления и стали обвисшая кожа на теле и в целом рыхлая внешность.

Видимо понимая, что его популярность завязана на образе Шпак продолжает красить глаза, ногти и оставил накаченные ботоксом губы. Тем не менее, шоумен, скорее всего, не питает иллюзий относительно своего будущего и поэтому уже сейчас вместо позерства занялся кулинарией, активно ведя блог в соцсетях.