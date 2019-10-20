Совсем не жалко экс-любовницу или почему Жигунов пожалел денег на лечение Заворотнюк?

Сегодня, 19:00

Сергей дал понять журналистам, что у него есть дела поважнее, чем проблемы Насти.

Вся страна переживает за здоровье Анастасии Заворотнюк. Близкие стараются своими силами поставить актрису на ноги, но не исключено, что «прекрасной няне» потребуется народная помощь. Журналисты «Комсомольской правды» решили уточнить у бывшего любовника Анастасии Сергея Жигунова: «Если Анастасии потребуются деньги на лечение, поможете?». Жигунов резко ответил, что он не намерен отвечать журналистам на данный вопрос. Видимо, мужчина заморочен проблемами с недвижимостью, поэтому заранее пожалел денег на лечение.

Неужели Жигунову совсем не жаль экс-любовницу? Он ради неё уходил из семьи. А значит их связывали сильные чувства. Многие осуждают режиссёра за то, что он посчитал свои бытовые проблемы важнее, человеческой жизни.

Стало известно, что у Сергея помимо нежелания вспоминать прошлые отношения, есть еще одна причина — проблемы с финансами. Жигунов в 2018 году взял кредит на съёмки фильмов и до сих пор не вернул. С процентами и пеней, Сергей задолжал банку 38 млн рублей. Судебные приставы уже арестовали одну из квартир и передали банку.

После всего происходящего невольно появлятся мысли, что сериал «Моя прекрасная няня» проклят: рано из жизни ушла Любовь Полищук, Анастасии диагностировали опухоль мозга, а у Сергея появились большие долги. Во всяком случае проблемы Сергея ничтожны по сравнению с Заворотнюк. Можно было покорректнее ответить, во имя прошлой любви.