Заклюют как Волю… Слепаков рискует потерять репутацию в Comedy из-за Ходченковой

Сегодня, 11:00

Семёну не простят пустозвонства, каким бы влиятельным продюсером он ни был.

В романе со Светланой Ходченковой продюсер Семён Слепков совершенно обмяк, полысел, а его взгляд стал тусклым. В шоу-бизнесе уже давно шепчутся на тему «Каблучка Семёна», ведь ради роковой красотки юморист бросил жену, с которой прожил почти 8 лет. Об этом рассказала Ксения Собчак в программе «Привет, Андрей!»

Comedy Club — жестокое место, там не прощают ошибок даже самых именитых резидентов. Когда Павел Воля стал пропихивать свою жену Ляйсан во все возможные места на «ТНТ» и пиарить в каждой шутке, его коллеги моментально начали его за это высмеивать.

Со Слепаковым может произойти аналогично, возможно, даже хуже. Ведь Волю «заклевали» за банальную рекламу супруги, а тогда как Семён оказался пустозвоном. Продюсер всю жизнь говорил о своём счастье в браке с Кариной и советовал всем холостым друзьям поскорее жениться, как написали в «Комсомольской Правде». И вот через 8 лет он видимо бросил прошедшую с ним все тернии жену ради посредственной актрисы.

В любом мужском коллективе, а Comedy состоит преимущественно из мужчин, ценится вес слова. И если кто-то из них станет «треплом», то рискует моментально потерять репутацию.

Будем надеяться, что Семён правильно отреагирует на насмешки друзей и сделает правильные выводы о новых отношениях.