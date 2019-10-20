9-летний сын Водонаевой засматривается на тверк маминой подруги

Сегодня, 09:50

Телеведущая портит несовершеннолетнего сына грязными танцами.

Алена Водонаева практически в одиночку воспитывает сына. И, судя по всему, на нем это плохо сказывается. Она очень скандальная личность, к тожу же достаточно вызывающе себя ведет и, в некотором роде, даже вульгарно. Что негативно сказывается на ребенке. Ее подруги мало чем от нее отличаются. Они постоянно находятся рядом с Богданом, что его развращает.

Водонаева позволяет 9-летнему ребенку смотреть на грязные танцы своих подружек. Одна из них тверкала прямо на глазах у ребенка и, судя по всему, мама ничуть не была против. Хотя, наверное, стоило бы. Ведь такое зрелище совсем не пристало смотреть маленькому мальчику. Самое страшное, что ему это нравится. На видео в stories, он хвастается, что снимал на камеру, как танцует ее подруга.

Вероятно, это все влияние матери, которая, видимо, не знает, что такое приличие, портит мальчика и неизвестно, что вообще из него может вырасти, если он в 9 лет видит подобные вещи. К тому же, Богдан не ходит в школу и не общается там со своими сверстницами, а находится в окружении распущенных подруг Водонаевой. Это также может сказаться на восприятии ребенка. В любом случае, такое воспитание не подходит для детей, которым нужно с детства прививать моральные принципы и правильные ценности.