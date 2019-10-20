Жили у бабуси… Пугачёва содержит Галкина и его любовника Дроботенко?

Сегодня, 08:05

«Сладкий» юморист ушёл с ТВ и, видимо, окончательно заделался альфонсом.

Ходят слухи, что у Максима Галкина есть любовник, и уже давно. По крайней мере, рассказы о его романе с бывшим коллегой по «Аншлагу», Сергеем Дроботенко, ходят с самого начала нулевых. Поговаривают, что Примадонна знает о наклонностях мужа и даже финансово содержит его «голубка для утех».

По крайней мере, Дроботенко покинул «Аншлаг» именно тогда, когда Галкина начали всё чаще замечать рядом с Пугачёвой. Видимо, после появления у возлюбленного столь влиятельного покровителя, у Сергея просто пропала нужда в этой передаче.

Также не раз писали о кипрской квартире Галкина за три миллиона долларов, которые Пугачёва приобрела якобы ради иностранного гражданства мужа. Многие считают, что в этом эту недвижимость приобрели специально для свиданий Макса и Серёжи вдали от лишних глаз.

Сейчас же Пугачёва уже не молода и не может больше давать раз в год по прощальному концерту. Вот и предполагаемая гей-пара поджала пояса — Дроботенко снова начал выступать, а распиаренный Галкин с удвоенной силой взялся за ТВ.

Сергей даже наплевал на конспирацию и пропиарил новый фильм Примадонны «Алла Пугачёва. Тот самый концерт» в Instagram. Этот опрометчивый поступок, хоть и дал новый повод для слухов, убил двух зайцев — лишний раз прорекламировал «рыжего кормильца» и заодно «подлизал» ему.

Будем надеяться, Алла Борисовна осознаёт, что буквально иллюстрирует песенку «Жили у бабуси». Только вместо гусей у неё во дворе пасутся «голубки».