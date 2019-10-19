Даша - идеал миллиардеров или почему Собчак завидует Жуковой?

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Лена Миро рассказала об отношениях «лучших подруг».

Не быть, а казаться? Все чаще в последнее время хочется упомянуть это устойчивое выражение в отношение, казалось бы, скандальной и амбициозной журналистки. Несмотря на успехи в карьере и светской жизни, Собчак, чтобы выжить, приходится надевать маски.

Не раз Ксения сама признавалась в том, что на самом деле является очень ранимой, домашней и «уютной» личностью. Однако желания и жизненные ситуации, в которые она сама себя помещает, заставляют ее быть другой.

Некогда близкая подруга, Даша Жукова, которая пару лет назад еще была женой Абрамовича, стала для Ксении камнем преткновения. Как сказала Миро: «Ахиллесова пята Собчак».

Дело все в том, что Даша - идеал миллиардеров и тут совершенно ясно становится, почему журналистка так сильно ей завидует.

По мнению Лены Миро, Собчак всю жизнь «бьется» в надежде заполучить титул «альфа-самки», чтобы в результате и мужчину получить соответствующего. Однако, достаются ей ничего не представляющие из себя особи.

«Режиссер Богомолов - это мужик для третьесортной сериальной актриски», - выразила свое мнение Миро.

А вот у Даши в личном плане все отлично и мужчины у нее, один краше другого. Причем, доказывать им Жуковой ничего не приходится, они сами тянутся.

Миро говорит, что Даша просто другого поля ягода, и сильный пол привлекает она своим характером и внутренним миром. Тогда, когда Собчак постоянно пытается убедить в том, что она выше и лучше других, однако все помнят с чего она начинала свой светский путь.