Не патриотизм, а бартер или как Тимати сэкономил на VIP-родах Решетовой в России

Вчера, 23:00

Похвастаться родами в Доминикане, как Шишкова, Настя не может. Ей нужно «отработать» услуги российского акушера.

Недавно семейство Юнусовых пополнилось новым наследником и в этот раз очередной возлюбленной Тимати даже не пришлось покидать пределов страны. Вряд ли, конечно, причиной тому стал внезапно проснувшийся в рэпере патриотизм. Просто роды по бартеру с российскими акушерами, видимо, показались выгоднее заграничных клиник.

Одно время светские львицы Виктория Лопырёва и Ханна намекали, что рожать будущая мать отправится именно в Майами, что стоило бы огромных денег основателю Black Star. Но это, видимо, выходило за рамки заложенного рэпером бюджета, поэтому пришлось искать более дешёвые пути решения данного вопроса. Таким решением и могли стать роды в Лапино.

«Отрабатывать» услуги российских акушеров семейство Юнусов начало, как можно понять из их активности в Сети, уже спустя двое суток после родов. Хвалебными одами в адрес специалистов медицинского центра разразились и счастливая бабушка Симона, и молодая мама Настя.

«…Мы не на секунду не сомневались в том, что роды должны проходить в России. Тем более когда у нас в стране есть все условия для того чтобы родовой процесс проходил на максимальном уровне комфорта и профессионализма…» - пишет Решетова в своём Instagram.

Таким образом молодой отец, видимо, не только сэкономил на VIP-родах возлюбленной, но и подчистил свою репутацию главного патриота, поддержав отечественную медицину.

Вряд ли, конечно, такой «экономии» обрадовалась сама Решетова. Ведь, если вспомнить, ради своей бывшей экс-возлюбленной Алёны Шишковой рэпер не пожалел кругленькую сумму и отправил рожать в Доминикану. По той же схеме, очевидно, нынешняя избранница Тимура должна была остаться на фешенебельном курорте, но у Юнусова изменились планы.