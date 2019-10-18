Брак с мужчиной – прикрытие? Хилькевич «расписалась» в нетрадиционной ориентации

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«За минуту до лесбийской любви» - Анна показала объект своего воздыхания.

Хилькевич ведет себя так, будто стремится разорвать все связи с прошлым, а воспоминания о муже стереть в порошок. Новая публикация актрисы не вызывает сомнений – Анна «расписалась» в нетрадиционной ориентации и уже вовсю «кричит» о возлюбленной, которую еще недавно скрывала. Мария Климова – актриса и коллега Хилькевич, к которой звезда сериалов, похоже, воспылала глубокой страстью. Общие снимки регулярно появляются в аккаунтах обеих девушек. Неужели брак с мужчиной – прикрытие?

Это скорее всего так, поскольку Артур Волков уже давно не появляется в жизни супруги. Мария на своей странице постоянно демонстрирует с Анной полную идиллию – девушки неразлучны, а их блистательные улыбки, видимо, появляются каждый раз во время совместных прогулок или работы. «Чем выше любовь, тем ниже поцелуи… Мы такие разные, но все-таки мы вместе», - одна из публикаций Климовой в Instagram описывает степень близости между ними гораздо лучше любых слов.

Тем не менее, Хилькевич скучает по дочери и выкладывает в stories трогательные снимки. Это не удивительно, так как судьба вновь свела актрису с Климовой на съемках. В сети затрагивалась тема отношения Артура и Анны, а сама знаменитость никогда не отличалась примерным поведением в браке: звезду «Универа» видели в сомнительной мужской компании, в которой девушка распивала алкоголь и играла в азартные игры.

Теперь становится очевидно, что этот досуг меркнет в сравнении с Марией, к которой актриса тянется всеми фибрами души. Слухи о разладе в браке Анна комментирует неохотно и предпочитает отмахиваться шаблонными фразами о спокойной семейной жизни. Актрисе приписывали роман с рэпером T-Killah. По сведениям инсайдеров, молодые люди часто появлялись вместе, но не исключено, что Хилькевич просто дружит с исполнителем, а любовные порывы посвящает совсем другому человеку и вовсе не своему супругу.

