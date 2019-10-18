«Бурдюк с водой и жиром» - Шепелев унизил больную Фриске посмертно

Сегодня, 21:00

Дмитрий называл Жанну «любимой женщиной», но разве так говорят о любимых?

Некоторые семейные тайны никогда не должны выноситься на всеобщее обозрение, тем более в том случае, когда речь и идеи о здоровье членов семьи. Однако, привыкший к публичному образу жизни телеведущий Дмитрий Шепелев в своей книге решил раскрыть все шокирующие детали о том, как протекало онкологическое заболевание его жены. Знаменитая певица Жанна Фриске в последние годы жизни не просто так скрывалась от публики, не просто так куталась во множество одежд, когда ее вывозили на кресле-каталке на прогулку – артистка изменилась до неузнаваемости из-за сильнейших отеков.

Шепелев без всякого стеснения описывал то, то кожа ее стала бедна и безжизненна, что на ней появились вены и растяжки. Не стеснялся телеведущий и довольно грубых выражений.

«Ее некогда стройное и подтянутое тело теперь походит на бесформенный бурдюк, наполненный водой и жиром», - сообщает Дмитрий.

Читать это, как минимум, неприятно всем фанатам Фриске, а ведь, судя по всему, именно они и купили биографическую книгу о своем кумире. Однако зачем пускаться в столько детальное описание, зачем называть некогда любимую покойную женщину «бурдюком»? Фактически, Шепелев не почтил память о Жанне, а просто унизил больную Фриске посмертно. Но за что эта странная «месть» тому, кто уже не даст сдачи, не сможет себя защитить? Жена Дмитрия при жизни вывела его в люди, помогла начать карьеру на телевидении, ему нет причины на нее злиться.