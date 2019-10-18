Позорные танцы и алкоголь? Леди Гага оконфузилась на выступлении в Вегасе

Сегодня, 14:00

Певица запрыгнула на фаната и рухнула прямо на зрителей.

Леди Гага вновь дала повод для обсуждений ее недавней выходки на концерте. Обыкновенное выступление шло по сценарию, но внезапно Стефани кинулась на шею поклоннику. Парень потерял самоконтроль, не удержал звезду и с криками парочка полетела в толпу. Гага неожиданно оконфузилась на выступлении в Вегасе – неужели здесь замешан алкоголь, к которому могла прибегнуть знаменитость после расставания с Брэдли Купером?

В сети ходит информация, что пара рассталась, а папарацци только подтвердили разлад в их отношениях. В Калифорнии певицу «засекли» в ресторане с мужчиной. Им оказался бизнесмен Дэниел Хортон – Стефани и предприниматель не скрывали радости встречи, а их губы неоднократно сливались в страстном поцелуе. Тем временем, старина Брэдли сдал внешне: актер будто опух, его помятый вид наверняка стал последствием разрыва с певицей, ради которой Купер бросил российскую модель Ирину Шейк.

Не исключено, что Гага одумалась, а теперь жалеет об измене возлюбленному, но время не получится повернуть вспять и переиграть те роковые события. Вероятно, позорные танцы на сцене спровоцированы разлукой и громкой ссорой с актером. Скандальная певица вообще славится эпатажным поведением.

Так, летом знаменитость прямо во время выступления поцеловала музыканта собственной группы – женатого трубача Брайана Ньюмана. Гага «наплевала» на все условности и с жадностью прильнула к губам оторопевшего исполнителя. К слову, некоторое время назад певица рассталась с женихом Кристианом Карино. Вполне возможно, что таким образом Стефани пыталась отвлечься от проблем в любовных делах, как это, видимо, делает и теперь.

Однажды на премии MTV поп-дива появилась в необычном «мясном» костюме, что привлекло внимание прессы и остальных участников мероприятия. Вероятно, выходки Гаги – лишь часть ее сценического имиджа, за которым прячется ранимая и тонкая натура.