Серябкина впервые прокомментировала конфликт с Егором Кридом

Сегодня, 08:30

В ходе интервью Ксении Собчак подопечная Максима Фадеева рассказала, почему полтора года не общалась с Кридом.

Ольга Серябкина и Егор Крид в 2017 году вместе записали песню «Если ты меня не любишь», после чего сняли клип. Однако певица во время интервью Ксении Собчак рассказала, что в процессе работы над проектом между ними произошел конфликт. Причину ссоры Серябкина не сообщила, но впервые прокомментировала сам факт конфликта.

До этой ссоры между Ольгой Серябкиной и Егором Кридом были достаточно близкие отношения, они часто переписывались, делились новостями. Однако после конфликта общаться перестали окончательно. На премии МУЗ-ТВ музыканты помирились, но больше не смогли поддерживать близкие и теплые отношения. Ранее Серябкина уже давала интервью проекту на YouTube «Ходят слухи» после скандального разоблачения Елены Темниковой и Наргиз.

Девушки рассказали, что у Серябкиной и Фадеева давний роман. Однако в том интервью вопросы, касающиеся продюсера Ольги и конфликта с Кридом, не звучали. Но почему-то на шоу Ксении Собчак вопросов избежать не удалось. Серябкина профессионально увиливала от любопытности Собчак касательно отношений с Фадеевым. Но конфликт с Кридом Ольга решила не скрывать. После этого интервью сам Егор прокомментировал конфликт. Он заявил, что до ссоры на съемках они с Олей близко общались. Сейчас их отношения сошли на нет и коллеги не общаются совсем.