СМИ нашли еще одно доказательство романа Путина и Алины Кабаевой

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Президент Российской Федерации не может в течение пяти лет быть холостяком, так как воздержание от секса грозит ему серьезными проблемами со здоровьем.

Слухи о романе гимнастки Алины Кабаевой и Владимира Путина появились в 2008 году. В тот период ВВП находился еще в браке с Людмилой Путиной. В 2014 году супруги официально расторгли брак и Путин стал официальным холостяком. В марте 2015 года Алина родила сына. Это событие подозрительно совпало с разводом Путиных.

Ходили слухи, что после рождения сына Кабаева переехала в особняк Путина в Германии. Однако отношения президента РФ и гимнастки до сих пор официально не подтверждены, но СМИ нашли еще одно доказательство того, что Путин не может быть одиноким в течение 5 лет. Причина кроется в том, что президент якобы одинокий, значит воздержание от интимной близости для него - это норма.

Доктор медицинских наук Сергей Агарков рассказал, чем опасно воздержание для мужчин после 50 лет, при этом Путину уже 67. Значит в его возрасте проблемы могут еще больше усугубляться. По словам доктора, воздержание после 50 лет грозит мужчине проблемами с сердцем, умственными способностями и потенцией. Глядя на президента нельзя сказать, что у него трудности с формированием мысли. Несмотря на свой возраст Путин активен и энергичен.

При этом никакие медикаменты и процедуры не могут заменить для мужчины интимную близость. Однако, Путин - это первое лицо России и представить, что он ведет беспорядочную половую жизнь, сложно. Скорее всего у Владимира Владимировича все-таки есть постоянная дама сердца, и скорее всего, ей является Кабаева.