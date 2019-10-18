Замяли скандал по тихому или почему Лобода игнорирует Ревву?

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Слухи о романе Светланы Лободы и Александра Реввы могли стать причиной полного игнора со стороны певицы.

Все дело в том, что Светлана была активной подписчицей комика в течение полугода: оставляла лайки и комментарии в Instagram Реввы. Кроме того, СМИ нашли массу доказательств, что Лобода действительно приударила за женатыми шоуменом, а его жена тем временем уехала с детьми в другую страну. Однако сами звезды эти слухи не комментировали.

Но вот Светлана Лобода подозрительно начала игнорировать все посты Реввы в Instagram, хотя ранее едва ли не каждая фотография комика сопровождалась ярким комментарием Светланы. Есть версия, что между Реввой и Лободой действительно был кратковременный роман. Но когда СМИТ заподозрили их в отношениях, певцы решили замять скандал по тихому, чтобы не разрушить семью Александра.

Теперь Ревва публикует в своем микроблоге милые фотографии с женой, а от Лободы в его Instagram не осталось и следа. Мало того, что Светлана не комментирует фото комика, она даже не оставляет под ними лайки. Почему звезды вдруг решили приостановить свои близкие отношения напоказ и отстранились друг от друга? Всем известно, что Лобода мастерски скрывает свою личную жизнь, однако в этот раз, видимо, ее роман с Реввой рассекретили и чтобы не доводить дело до скандала и развода, коллеги решили проявить друг к другу хладнокровность.