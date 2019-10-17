Рейтинги дороже или Почему Эрнст запретил Собчак появляться на «Первом» после её провала на ТНТ?

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Ксения уже долгие годы пытается пробиться на федеральный канал.

Ведущая известна многим из телепроекта «Дом-2» на ТНТ, но при этом девушка ещё работала на телеканале «Муз-ТВ», откуда гендиректор её неожиданно уволил. Собчак была разочарована подобным решением и отправилась работать на «Дождь», рейтинги которого продолжают стремительно падать.

Собчак словно разрушительница ТВ губит рейтинги передач и каналов, ведь даже на «Муз-ТВ» ей сказали причину увольнения с места ведущей «Топ-модель по-русски» - не формат. Из-за своего скандального прошлого и неприемлемого поведения люди не могут воспринимать ведущую всерьёз, чего только стоит свадьба Ксении и Константина на катафалке.

Однако недавно прогремела новость о том, что Собчак станет новой ведущей «Пусть говорят», от чего публика негодовала. По словам Ксении, выпуск с её участием так и не показывают. Также её не зовут на следующие съёмки.

Очевидно, что Эрнст запретил Собчак появляться на «Первом канале» и пускать в эфир выпуск «Пусть говорят» с её участием, ведь именно через него проходят все программы. Подозрительно, ведь Константин поздравлял Ксению с новой работой на её же свадьбе относительно недавно. Почему же так произошло?

Эрнст как гендиректор канала обязан поддерживать высокие рейтинги, а с появлением Собчак они могли «пойти по наклонной». Ведь Ксению также «погнали» и с ТНТ после её провала в качестве ведущей «Дома-2». Многим зрителям была по-душе Бородина, нежели «Блондинка в шоколаде».