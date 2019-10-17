«ВИА Гра» закрывается навсегда — Почему начали говорить о распаде трио Меладзе?

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Константин не комментирует «закат» женской группы.

Недавно в сети начали вновь говорить о прекращении работы «ВИА Гры», якобы группа закрывается навсегда из-за усталости Константина. В открытых источниках написано, что с 1 января женский состав распадётся окончательно.

Приближённые к звёздному обществу выдвигают основную причину такого решения Константина — трио больше не приносит достойных доход. Примечательно, что Меладзе в одном из интервью действительно говорил, что «ВИА Гра» держится на «трёх китах» - это Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Надежда Грановская.

Перечисленные «киты» покинули группу уже давно, но только месяц назад Альбина заявила о полном прекращении сотрудничества с Меладзе, с ним осталась только его супруга Вера, которая больше увлечена сольной карьерой. Возможно, именно уход Джанабаевой подкосил продюсера, что заметили его приближённые и распустили слухи о творческом кризисе и усталости Константина.

Почему же начали говорить о распаде трио Меладзе?

Не похоже, что Константин собирается прекращать работу с нынешним составом молодого женского трио, ведь на носу у группы выход нового альбома. Конечно, нельзя отрицать, что нынешняя шумиха вокруг закрытия «ВИА Гры» - запланированный пиар-ход перед новогодними корпоративами и выходом новых песен.

«Закат» группы, как правило, часто будит интерес у публики.

По словам Брежневой, Меладзе постоянно занят работой, он работает на износ. Потому усталость от проекта, который медленно, но верно изживает себя и больше не оправдывает старания над ним доходом — вполне оправдана. Зачем тратить силы на «пустышку»?

Остаётся только ждать комментарий от самого Константина.