«Проклятие семьи» или как Анна Бузова раскрыла причину ссоры с Ольгой

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Сестра поющей ведущей до сих посылает «кровинушке» оскорбительные намеки.

Анна Бузова уже давно не поддерживает отношения со своей известной сестре. Ей пророчили нищету, крах бизнеса, но она смогла «держаться на плаву» и без Ольги. Теперь же Анна раскрыла причину ссоры с Ольгой. Это она сделала недвусмысленным намеком.

В своем Instagram «кровинушка» показала книгу, которую читала.

Оказалось, в данный момент Анна занята изучением произведения «Проклятие семьи Пальмизано». Проблемы с родственниками для сестры Бузовой — не новость, а потому книга о том, как семейная драма способна принести боль и обиду, явно ей понравится. Неужели Ольга Бузова так «насолила» своей сестре, что теперь та шлет ей настолько оскорбительные намеки? Анна будто говорит, что «проклятие семьи» именно ее «кровинушка», как они ласково называли друг друга до громкого скандала.

Судя по всему, Ольга стала «проблемой» для своих родственников, ведь слава и популярность отразились не только на ней, а и на всех ее близких. Миллионы фанатов следят за Анной, матерью и отцом, каждый член семьи Бузовой теперь «под прицелом». Это и поставило точку в отношениях двух сестер?

Ольга уже давно позабыла о сестре. Ее волнуют концерты, новое шоу. А что остается Анне? Продолжать думать о скандале, который поделил жизнь всей семьи на «до и после». Ведь теперь меж двух огней оказались все их друзья, близкие и особенно родители. Мать и отец сестер Бузовых, пусть и не живут вместе, вынуждены «разрываться» между Анной и Ольгой. Но те мириться и не собираются.