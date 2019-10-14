«Фальшивый цирк!» – В Сети уличили новый сезон «Холостяка» во лжи

Вчера, 23:00

Популярный блогер в пух и прах «разнес» седьмой сезон романтического шоу.

Весной будущего года стартует новый сезон самого романтического шоу страны «Холостяк», где за сердце одного успешного мужчины будут бороться 24 незамужних красавиц. Однако в Сети уже ходят слухи о том, что проект это очередной пиар для богатеньких девушек, которые просто мечтают «засветиться» на телевидении. И распространяет подобные слухи блогер Anton S (настоящее имя Антон Суворкин).

Блогер Anton S, который считается едва ли не самым главным сплетником популярного видеохостинга, на своем YouTube-канале уличили новый сезон «Холостяка» во лжи. По мнению Антона, информация об участницах проекта пролила свет на то, что будет происходить в рамках самого телешоу. В первую очередь блогера смутила 20-летняя модель Лиза Адаменко, которая ранее была супругой 55-летнего топ-менеджера «Лукойла» Валентина Иванова. Anton S не верит в такую любовь и говорит, что Лиза всего лишь одна из тех девушек, которая «засвечена» в узких кругах.

«Очередной парад девушек, жадных ко вниманию. Это просто смотрины дам, которые будут биться за сердце холостяка, но никакого сердца там нет. Это 100% пиар каждого из участников шоу. Это проплаченные жены, молодые мамочки или невесты известных и богатых людей», - говорит блогер. Более того, Антон утверждает, что стоматолог Антон Криворотов согласился принять участие в данном проекте не с целью найти себе супругу, а с мыслью о пиаре собственной стоматологической клиники.

«Он свой пиар получит сполна. Это действительно очень хороший шанс для него, но, как утверждается, он ещё поет и пляшет, поэтому это только пиар, охота за известностью и вниманием. Будет интересно на самом деле смотреть на этот фальшивый цирк. Я чувствую это будет трэш-контент», - утверждает блогер. Напомним, что ещё одной участницей «Холостяка» стала 26-летняя Милана Кержакова (Тюльпанова), экс-супруга футболиста санкт-петербургского «Зенита» Александра Кержакова.