Когда муж продюсер ТНТ: Дарье Клюкиной сулят должность ведущей «Дом-2»

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Самое рейтинговое шоу на телеканале, будет приносить немалый доход в семейную копилку.

Недавно победительница шоу «Холостяк» с Егором Кридом вышла замуж. Не за Крида, а за топ-менеджера «Газпром-Медиа» - Владимира Чопова. Не успели молодые сыграть свадьбу, как в сети появились слухи о том, что новоиспеченный супруг Клюкиной, станет продюсером телеканала ТНТ. Как известно: «Огня без дыма не бывает». После таких новостей, пользователи сети пришли к выводу, что вскоре на ТНТ придёт и супруга Чопова. Когда муж продюсер ТНТ, можно всё.

Сейчас Дарье Клюкиной сулят должность ведущей «Дом-2». Предполагается, что она займёт место Юлии Ефременковой, потому, как убрать Бородину не получится –на проекте с самого начала и именно с её именем ассоциируется «Дом-2». Ольгу Орлову тоже оставят, потому, как за неё может заступиться бывший муж, который является продюсером телепроекта. Остаётся, Юлия Ефременкова, которая поднадоела зрителям со своим возлюбленным Мондезиром.

Стоит отметить, что пользователи сети часто жаловались на эту ведущую. Возникает справедливый вопрос, почему Чопов не создаст собственное шоу для Клюкиной? Вероятно, он понимает, что новый проект несёт большие риски. Модель, не имеющая опыта на телевидении, может просто развалить шоу. А «Дом-2» самое рейтинговое шоу на протяжении 15 лет, которое будет приносить немалый доход в семейную копилку и что самое главное стабильный. Остаётся ждать новостей из первых уст.