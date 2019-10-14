Бузова + Пирожков = звезды готовят совместную бомбу, которая взорвет топ-чарты

Сегодня, 19:00

Арам Арчер раскрыл планы Оли.

Продюсер Ольги Бузовой пришел на Comedy Club и рассказал ведущим о том, что певица готовит новый трек. Арам удивил фанатов Бузовой тем, что это будет не просто песня. Это будет новая бомба, которая взорвет все топ-чарты. Поскольку Бузову и Пирожкова обожают миллионы людей, и тут два объекта их обожания слились в один. Заявка на успех и этот трек будет хитом?

Гарик Харламов развил эту тему на Comedy Club. Он первый задал вопрос о коллаборации звезд у Арама. В тот момент как раз на шоу присутствовал и Александр Ревва — продюсер всеми любимого, популярного и импозантного Артура Пирожкова.

Харламов предложил объединить два главных зла и выпустить что-то совместное. Арчер признался, что Ревва и Бузова уже обсуждали условия контракта. Но Александр, как-то замялся, когда услышал, что ребята готовятся выдать совместную песню. Но все же поделился с публикой, что мысли о дуэте у него были.

Ревва так растерялся, что перепутал имя продюсера Оли и назвал его Артемом. Саша незамедлительно извинился, он сказал, что успех Оли на 51% принадлежит Араму. Павел Воля не дал договорить Ревве и начал говорить про Олю, дабы прекратить этот неловкий момент. Несмотря на эти нюансы, стало понятно, что треку быть, только вот название и задумку пока что артисты не раскрывают. Поэтому, фанатам остается только ждать выхода новой совместной песни топовых исполнителей.