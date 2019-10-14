Арнтгольц заливает горе или как Богатырев весело проводит время с рыжей красоткой?

Сегодня, 11:00

Татьяна ушла в себя.

Татьяна Арнтгольц с Марком Богатыревым публично о помолвке не объявляли. Но информация все же просочилась в сеть и кольца на безымянных пальцах у молодых появились не просто так. Марк как-то писал, что скучает по Татьяне, но актриса ему не отвечала взаимностью в комментариях. Скорее всего, девушка не говорила открыто о романе с Марком лишь потому, что не была уверена в серьезности намерений своего мужчины. Но в итоге Татьяна послушала свое сердце, а не разум и ушла от первого супруга к Марку. Счастье молодых продлилось не долго.

Видимо, Татьяна разочаровалась в молодом возлюбленном после предательства и утешает себя «горячительными» напитками. Об этом говорят не только фото с бокалами актрисы, но и поклонники Арнтгольц. Татьяна выглядит печальной, часто ее замечают с потекшей тушью на глазах. Татьяна запустила свой внешний вид - это говорит о проблемах в личной жизни. Похоже Татьяна заливает горе и тяжело переживает расставание с Богатыревым.

А Марк не расстраивается, актер весело проводит время с рыжей красоткой. Новой пассией Богатырева стала коллега по сериалу «Кухня» - Ольга Кузьмина. Ольга совсем недавно развелась с мужем, скорее всего, из-за влечения к Богатыреву. Отношения закрутились у пары с того, как Марк и Ольга стали сниматься в совместном проекте «По секрету всему свету». Ребята ведут эту передачу и часто проводят время вместе, а Татьяна, по-видимому, устраивала скандалы Марку или ревновала его к Кузьминой.