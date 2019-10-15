Новым любовником Максима Аверина оказался актер из «Глухаря»

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Яркий роман Максима с Денисом Рожковым обсуждают в сети.

Заслуженный артист России, исполнитель главной роли сериала «Глухарь» Максим Аверин в свои 43 года по-прежнему официально одинок. У Максима нет детей, не женат, он никогда не был замечен в романе с женщинами. Но за то, актеру стали приписывать связь со своим коллегой по сериалу – Денисом Рожковым, исполняющий роль оперуполномоченного Дениса Антошина. По слухам, Максим Аверин стал проявлять свои чувства к актеру еще на площадке в далеком 2008 году. Но тогда мужчина не ответил ему сильной взаимностью. О их романе заговорили уже в конце 2018, когда Аверин стал сниматься в «Склифосовском».

Как оказалось, в жизни Аверина мало радостных моментов. Из-за своего затворнического образа жизни, одиночества и социопатии – улыбчивый на экране Аверин, в жизни оказался совершенно иным. Мало, кто знает, но артист не подпускает к себе близко никого, кроме родителей. Денис Рожков – стал исключением из правил, он оказался его новым любовником. Он сразу вошел в доверие к артисту и воспользовался его известным именем. После того, как Максим Аверин и Денис Рожков стали сниматься в одном сериале – популярность второго резко поползла вверх. Стало понятно, что Рожков использовал влюбленность своего коллеги в корыстных целях.

Сейчас Рожкова приглашают в самые топовые сериалы, последний из таких сериал «Карпов». Вероятно, Аверин, будучи с большими связями и задатками режиссера смог помочь своему «другу». Вот только фанатки Максима не сразу поверили в его любовь к мужчине, ведь он красавчик и секс-символ нашей страны. По словам инсайдеров, Аверин и не скрывает своей принадлежности к иной ориентации. Мужчина часто напивается и дебоширит в самолетах и кафе только потому, что его одолевает одиночество и чувство непонимания с внешним миром.